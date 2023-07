Les Phoenix Suns ne rigolent décidément pas sous le commandement du nouveau propriétaire Mat Ishbia. Après des mouvements ambitieux pour faire venir Kevin Durant (en février dernier) et Bradley Beal, la franchise de l'Arizona doit se construire un effectif.

Autour de Devin Booker, Deandre Ayton et des deux autres leaders, le groupe des Suns était cruellement vide. Mais sur ce début de Free Agency, les Suns ont décidé d'y remédier. Avec une très grosse agressivité !

Selon les informations des journalistes Adrian Wojnarowski et Shams Charania, Phoenix a signé Drew Eubanks, Keita Bates-Diop, Chimezie Metu et Yuta Watanabe. Dans le même temps, Josh Okogie et Damion Lee ont prolongé.

Eubanks : contrat de deux ans, avec une "player option".

Bates-Diop : contrat de deux ans à 5 millions de dollars, avec une "player option".

Metu : contrat d'un an.

Watanabe : non dévoilé, probablement un an.

Okogie : non dévoilé.

Lee : contrat de deux ans, avec une "player option".

Sur le papier, il s'agit d'un recrutement très intéressant. Autour des stars, ce sont des bons joueurs pour intégrer la rotation. La signature de Watanabe, courtisé sur le marché, semble d'ailleurs représenter une belle affaire. Avec ses caractéristiques, le Japonais pourrait faire du bien aux Suns. En tout cas, Phoenix s'arme très sérieusement.

