Suns ou Bucks, le champion NBA délivrera une ville maudite du sport US

Il y a quelque chose de rafraîchissant et nouveau dans ces Finales NBA 2021. Pour les spectateurs étrangers, comme nous, mais aussi et surtout pour les fans locaux. Que ce soit Phoenix ou Milwaukee qui remporte le titre, au plus tard le 22 juillet, le trophée Larry O'Brien atterrira dans une ville où les sacres sportifs sont rarissimes, pour ne pas dire complètement absents, depuis 40 ans toutes disciplines confondues.

On le sait, le seul titre NBA décroché par les Milwaukee Bucks remonte à 1971, lorsque Kareem Abdul-Jabbar s'appelait encore Lew Alcindor. Les fans des Suns, eux, n'ont jamais eu la chance de voir leurs joueurs brandir des bagues depuis la création de la franchise en 1968. Il faut dire que depuis 1980, seules 12 villes différentes se sont adjugées les 41 titres mis en jeu sur cette fenêtre. Los Angeles en a d'ailleurs décroché 11... Mais c'est au-delà de la NBA et du basket que les fanbases de ces deux villes sont sevrées de consécration.

Les Wolves sont officiellement la plus mauvaise franchise de l'histoire du sport US

Depuis 1980, sur les cinq ligues NBA, WNBA, NFL, MLB et NHL) dans lesquelles Phoenix possède une franchise, la ville a glané 4 trophées. Sans les filles du Phoenix Mercury et la légende Diana Taurasi, "PHX" ne compterait qu'un seul trophée, le titre de baseball des Diamondbacks en 2001. Les Cardinals (en football US), les Coyotes (en NHL) et donc les Suns, n'ont rien gagné depuis 40 ans.

Pour Milwaukee, c'est encore plus pauvre. Green Bay, avec les célèbres Packers en NFL, n'est qu'à deux heures de voiture, mais la franchise n'est pas estampillée "Milwaukee". La ville et l'état du Wisconsin tout court, n'a pas d'équipe en WNBA, ni en NHL. Les Milwaukee Brewers, présents en MLB depuis 1969, n'ont jamais gagné les World Series.

Phoenix et Milwaukee sont deux des 9 villes qui ont gagné le moins de titres en sports US ces 40 dernières années. A l'image des célébrations auxquelles les Cavs avaient eu droit à Cleveland après le sacre de 2016, il faut s'attendre quoi qu'il arrive à des scènes de liesse et des explosions de joie en Arizona ou dans le Wisconsin dans quelques jours.

La franchise qui perdra la série pourra toujours se consoler en se disant qu'il y a toujours les Minnesota Timberwolves et les équipes du Minnesota pour se rassurer...

