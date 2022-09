Suns : Robert Sarver se résigne à vendre la franchise

Actuellement banni de la NBA pour ses actes racistes et misogynes, Robert Sarver envisage de vendre les Phoenix Suns. Dans une déclaration, il dit commencer à "chercher des acheteurs pour les Suns et le Mercury", compte tenu du scandale dans lequel il est impliqué.

"Dans le climat actuel impitoyable, il est devenu douloureusement clair que ce n’est plus possible. […] Je commence à chercher des acheteurs pour les Suns et le Mercury. Je ne veux pas être une distraction pour ces deux équipes.", a affirmé Sarver.

Pour rappel, après une enquête indépendante commandée par la ligue, Sarver a été banni de la NBA pendant un an et condamné à payer 10 millions de dollars d’amende. Une sanction pour son comportement misogyne, raciste et déplacé au sein de l’organisation des Suns.

Pour beaucoup, la punition n’était pas adaptée à la gravité des faits. Jahm Najafi, le deuxième actionnaire le plus important de la franchise, a notamment demandé sa démission. Chris Paul, la star de l’équipe, a lui-même critiqué la demi-mesure de la NBA dans sa réaction. "Je suis d’avis que les sanctions ne sont pas à la hauteur de ce qui, nous pouvons tous en convenir, était un comportement atroce", a-t-il déclaré.

Tamika Tremaglio, vice-présidente du syndicat des joueurs, a également demandé que Robert Sarver soit banni à vie de la NBA, indiquant parler "au nom des joueurs". Adam Silver, le commissionner, avait de son côté sous-entendu que l’affaire n’irait pas plus loin. "Je n’ai pas le droit de lui enlever son équipe", a-t-il notamment assuré.

Il se pourrait finalement que Robert Sarver se retire de lui-même, sans qu’il y soit contraint. La vente d’une franchise NBA est toutefois un processus long. Il est très peu probable que les Suns changent de propriétaire dans les semaines à venir.