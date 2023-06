Les Phoenix Suns vont avoir de grandes ambitions la saison prochaine. Après le trade pour Kevin Durant en février dernier, la franchise de l'Arizona va susciter d'énormes attentes. Et Frank Vogel sera donc à la tête de ce projet extrêmement ambitieux.

Après le licenciement de Monty Williams, l'ex-coach des Los Angeles Lakers a été l'heureux élu. Déjà sacré en 2020 avec les Californiens, le technicien doit apporter son expérience et ses qualités sur le plan défensif.

Et de son côté, Vogel se montre emballé par le potentiel des Suns.

"La première chose que je peux appliquer est une confiance immédiate. Car je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait partie d'une telle aventure. Avec le talent présent, vous pouvez galvaniser ce groupe et tout emporter dans la Ligue dans une tempête.

La première habitude que nous devons prendre tout au long de l'année est de jouer plus fort, plus dur et avec plus d'ardeur que nos adversaires tous les soirs. Car si vous développez cette habitude sur 82 matches, lorsque vous arrivez à la période des Playoffs, vous savez que toutes les équipes essaient d'augmenter leur niveau de jeu, ce sera déjà le cas pour nous.

Le titre ? Nous sommes très proches. Il faut que beaucoup de choses se passent comme nous le souhaitons. Beaucoup de chance et quelques coups de pouce en cours de route, mais j'ai l'impression que les fondations sont en place. Il ne nous reste plus qu'à faire quelques changements à la marge", a jugé Frank Vogel devant les médias.

Avec le duo Devin Booker - Kevin Durant, Phoenix a effectivement un immense potentiel. Désormais, il faut simplement réaliser les bons choix dans la création de l'effectif autour de ce tandem. Avec des décisions importantes à prendre concernant Chris Paul ou encore Deandre Ayton.

