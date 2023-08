Le Team Canada s’offre l’Espagne avant la Coupe du Monde

Jamal Murray n’est pas là mais le Team Canada reste dangereux. Souvent dans l’ombre de son voisin nord-Américain, la patrie du hockey récolte les fruits de son travail de formation effectué depuis une dizaine d’années et, pour une fois, sa sélection va aborder une compétition internationale avec un contingent chargé en joueurs NBA. Shai Gilgeous-Alexander (31 points par match l’an dernier), RJ Barrett, Dillon Brooks, Lu Dort, Kelly Olynyk, Dwight Powell, etc. Les troupes coachées par Jordi Hernandez ont justement pu se tester contre les concitoyens de leurs entraîneurs espagnols jeudi soir.

Un choc au sommet en préparation pour la Coupe du Monde FIBA qui débutera le 25 prochain aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Déjà vainqueur de l’Allemagne en prolongations, le Canada a également fait plier l’Espagne (85-80), là encore à l’issue de cinq minutes supplémentaires.

« SGA » a été le principal artisan de ce succès en compilant 22 points et 8 rebonds. Il a aussi inscrit le panier de l’égalisation sur le fil et il aurait même pu donner la gagne à son équipe mais il a manqué son ultime tentative derrière l’arc. Les Canadiens ont donc fait la différence en prolongations en passant rapidement un 7-0. Barrett a ajouté 18 points.

Le Canada a une équipe flippante, les Bleus sont prévenus

La Roja a perdu contre le Team USA et le Team Canada depuis le début de sa préparation. Elle reste une équipe redoutable, championne du monde et d’Europe en titre au passage, grâce à son vécu collectif, ses talents, son expérience et sa hargne. Mais elle paraît tout de même un ton en-dessous par rapport aux tournois précédents.

Les Canadiens font peur aussi. Il est peut-être encore un peu tôt pour qu’ils visent vraiment la gagne ou une médaille en FIBA mais la compétition s’annonce ouverte. L’équipe de France, qui ouvrira sa Coupe du Monde contre Shai-Alexander et consorts, devra se méfier.

Les highlights de Canada - Espagne