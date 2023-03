Team USA : deux joueurs des Grizzlies au Mondial ?

Jaren Jackson Jr et Desmond Bane ont tous les deux étés approchés par Steve Kerr en vue de la Coupe du Monde 2023.

À un peu moins de six mois de la Coupe du Monde, Team USA commence à imaginer son roster. Si on peut s’attendre à une équipe bis après les déclarations de Grant Hill, le manager, la sélection américaine devrait quoiqu’il arrive rester très solide. Elle pourrait notamment compter sur deux joueurs des Memphis Grizzlies, approchés par les décisionnaires.

Steve Kerr, nouveau coach des États-Unis, aurait en effet parlé à Jaren Jackson Jr et Desmond Bane du Mondial, d’après The Athletic. Des potentielles recrues qui ne font pas autant rêver que des superstars, certes, mais tout de même des noms de premier plan.

Jackson, All-Star cette année et All-Defensive First Team en 2022, ferait sans doute beaucoup de bien au secteur intérieur de Team USA. Meilleur contreur de l’exercice, il pourrait s’épanouir dans le basket FIBA, avec plus de libertés dans la raquette.

Desmond Bane aurait pu prétendre au statut de All-Star, lui aussi, s’il ne s’était pas blessé. L’arrière affiche des moyennes de 21,3 points, 5,1 rebonds et 4,3 passes cette saison. Des chiffres accompagnés d’une efficacité remarquable (41 % à trois points) et d’une belle défense.

Les deux coéquipiers des Grizzlies n’ont encore jamais joué avec l’équipe senior des États-Unis. Il en va de même pour Alex Caruso, également approché par Steve Kerr. Il faudra se montrer patient pour connaître le groupe qui partira à la Coupe du Monde de basket, qui se tiendra 25 août au 10 septembre, en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Pour Team USA comme pour la France, il devrait s’agir d’un bon test avant les Jeux olympiques de Paris, en 2024.

Dwane Casey voit Killian Hayes en potentiel leader des Bleus aux Jeux Olympiques…