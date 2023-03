Team USA : une équipe bis au Mondial… avant une Dream Team aux JO à Paris ?

Grant Hill prend ses marques en tant que manager de Team USA. Alors que se profile la première compétition officielle pour les Etats-Unis depuis qu'il a succédé à Jerry Colangelo après les Jeux Olympiques de Tokyo, le Hall of Famer a pris une décision forte. Comme il l'a indiqué dans un point presse cette semaine, Team USA n'exigera plus des joueurs qu'ils participent forcément à des rassemblements ou à des compétitions pour être éligibles à d'autres.

Voilà qui ressemble fortement à un move pour convaincre des superstars, réticentes à l'idée d'aller disputer la Coupe du monde 2023 au Japon, en Indonésie et aux Philippines, de participer aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.

"Il faut s'adapter à l'époque. La NBA a énormément changé depuis que je l'ai quittée en 2013. Chaque génération est différente et il faut s'adapter à elle. Il n'y a plus besoin d'engagement qui impliquerait que si un joueur veut disputer les JO, il doit être présent ici ou là. Je comprends pourquoi ce système a été adopté et il a fonctionné. Mais on a eu le sentiment qu'il fallait changer ça".