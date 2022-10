Terry Tarpey forfait, première avec les Bleus pour Juhann Begarin

Juhann Begarin, très bon avec Paris et déjà drafté par Boston, va découvrir l'équipe de France lors de la prochaine fenêtre des éliminatoires.

Son coach au Paris Basket, Will Weaver, disait le week-end dernier que Juhann Begarin était selon lui déjà un joueur NBA. On ne sait pas si c'est le cas, mais le jeune Français peut désormais dire qu'il est déjà un joueur des Bleus. Vincent Collet vient de faire appel à ses services pour les confrontations avec la Lituanie et la Bosnie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2023.

Malheureusement, cette bonne nouvelle intervient en parallèle d'une mauvaise, puisque l'arrivée de Begarin dans le groupe est liée au forfait de Terry Tarpey. Le capitaine du Mans, qui a étonné et fait vibrer tout le monde pendant l'EuroBasket 2022, sera absent jusqu'à la fin de l'année civile. Tarpey s’est fracturé le troisième métacarpe contre les Mets lors du dernier match de son équipe.

Actuellement deuxième de son groupe avec 6 victoires et 2 défaites, la France va tenter de valider son billet le 11 novembre prochain en Lituanie, leader de la poule, puis à domicile au Palais des Sports de Pau contre la Bosnie le 14 novembre.

Les 12 Bleus appelés par Vincent Collet

Arrières : Andrew Albicy, Sylvain Francisco, Benjamin Sène, Paul Lacombe

Ailiers : Nicolas Lang, Juhann Begarin, Axel Toupane, Damien Inglis

Intérieurs : Victor Wembanyama, Ismaël Kamagaté, Yoan Makoundou, Alexandre Chassang

