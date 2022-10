Victor Wembanyama dans les 12 Bleus pour les éliminatoires du Mondial

Vous n'en aviez pas encore assez ? Allez, vous reprendrez bien une petite dose de Victor Wembanyama ? Alors que le jeune Français est sur toutes les lèvres aux Etats-Unis après son showcase réussi à Las Vegas, le voilà qui s'apprête à faire ses débuts officiels en équipe de France. Pré-sélectionné pour l'EuroBasket 2022, le joueur de l'ASVEL avait quitté le groupe au moment de la préparation, en prenant rendez-vous pour la suite. Cette fois, Vincent Collet l'a retenu pour de bon.

Wembanyama fait partie du groupe de 12 joueurs appelés pour la prochaine fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 (co-organisée par le Japon, l'Indonésie et les Philippines). On y retrouve, parmi les médaillés d'argent en Allemagne, Terry Tarpey et Andrew Albicy. Le groupe est rajeuni avec la présence d'Ismaël Kamagaté, le pivot du Paris Basket drafté par Denver l'été dernier, où le meneur Sylvain Francisco. Damien Inglis, Yoan Makoundou et Benjamin Sène feront aussi leurs débuts avec les A.

En plus de ces 12 joueurs, Malcolm Cazalon et Bodian Massa seront là en qualité de sparring partners.

Actuellement deuxième de son groupe avec 6 victoires et 2 défaites, la France va tenter de valider son billet le 11 novembre prochain en Lituanie, leader de la poule, puis à domicile au Palais des Sports de Pau contre la Bosnie le 14 novembre.

Les 12 Bleus appelés par Vincent Collet

Arrières : Andrew Albicy, Sylvain Francisco, Benjamin Sène, Paul Lacombe

Ailiers : Nicolas Lang, Terry Tarpey, Axel Toupane, Damien Inglis

Intérieurs : Victor Wembanyama, Ismaël Kamagaté, Yoan Makoundou, Alexandre Chassang

