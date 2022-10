Victor Wembanyama représente un véritable phénomène du basket. Avec son profil, l'intérieur français fait ainsi rêver toutes les franchises de la NBA. Et avant sa Draft en 2023, ses deux copies XXL, sur le sol américain, contre le Team Ignite ont suscité une énorme hype.

Malgré la volonté du boss de la Ligue Adam Silver d'éviter une course à la dernière place, elle s'annonce historique. Uniquement dans l'espoir de récupérer le Tricolore. Et il ne s'agit pas d'un avis biaisé par du chauvinisme. Non, il s'agit d'une tendance donnée par l'un des insiders les plus fiables, Adrian Wojnarowski.

Pourquoi ? Car l'impact, sans avoir disputé la moindre minute en NBA, de Wembanyama est d'ores et déjà dingue.

"Victor Wembanyama est le plus grand espoir de l'histoire de la Draft NBA. Il l'est à 18 ans, il l'était aussi à 17 et 16 ans. Il ne sort pas de nulle part. L'impact qu'il va avoir sur la NBA cette saison est spectaculaire. Comme un GM me l'a dit l'autre jour, nous allons assister à une course vers le bas comme nous n'en avons jamais vu auparavant en NBA. Les équipes essaient de se mettre en position de pouvoir obtenir Wembanyama ou le deuxième choix Scoot Henderson, qui, n'importe quelle autre année, serait un premier choix. Un président d'équipe m'a dit que le recrutement de Wembanyama pourrait ajouter jusqu'à 500 millions de dollars à la valeur de votre franchise. Wembanymana est tellement avancé au niveau des compétences que personne n'a jamais été comme lui. Le niveau de tanking à venir, encore une fois... Beaucoup d'équipes vont vouloir avoir une chance de l'avoir. Il va y avoir un impact sur la deadline des trades, sur les joueurs disponibles très tôt dans la saison afin de ne pas gagner", a prévenu le journaliste d'ESPN.

Un impact incroyable donc sur l'une des plus grandes ligues du monde. C'est dire le potentiel du natif de Nanterre, mais aussi les immenses attentes autour de lui. Autant dire que la saison s'annonce mouvementée...

