Tetraplégique, Shawn Bradley se reconstruit et garde espoir

Il y a un peu plus d'un an, Shawn Bradley, l'ancien pivot NBA connu du grand public pour sa taille (2,29 m) et sa participation au film Space Jam, était victime d'un grave accident de vélo près de chez lui dans l'Utah. Passé proche de la mort, Bradley, 49 ans, a survécu mais a malheureusement subi des blessures grave à la moelle épinière et au cou qui l'ont rendu tétraplégique.

L'ex-joueur de Philadelphie, New Jersey et Dallas, n°2 de la Draft 1993 et meilleur contreur de la ligue en 1997, a documenté son combat pour se reconstruire malgré ce lourd handicap. Désormais domicilié à Dallas et accompagné de sa femme Carrie, incroyable d'énergie pour l'aider à garder le moral et à progresser au quotidien, Shawn Bradley sait qu'il a peu de chances de se déplacer un jour sans fauteuil roulant, mais reste positif malgré des moments difficiles.

Sa taille a été un défi pour les médecins et chirurgiens qui se sont occupés de lui.

"Passer du statut d'athlète de haut niveau à celui où quelqu'un doit t'aider à changer tes couches, c'est dur. J'essaye de ne pas être un fardeau pour mes proches et de continuer à progresser tous les jours", raconte-t-il dans le sujet de la chaîne KSL.

Le reportage est inspirant et on souhaite le meilleur à Shawn Bradley pour la suite.

Drame : Shawn Bradley, pivot emblématique des 90's, est tetraplégique après un accident