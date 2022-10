Théo Maledon coupé, quelle sera la suite pour le meneur français ?

Les Houston Rockets procèdent à leurs derniers ajustements avant la reprise. Malheureusement, l'un d'entre eux a été de couper Théo Maledon, en même temps que Moe Harkless. Le meneur français, tradé par le Thunder vers les Rockets durant l'intersaison, n'entrait pas dans les plans du coach Stephen Silas et se retrouve désormais free agent.

Pour le moment, aucune rumeur ne lie Maledon à une autre franchise NBA, mais il faut espérer, si son souhait est bien de rester aux Etats-Unis, que quelques équipes ont en tête sa bonne première saison avec Oklahoma City et le suivent depuis longtemps. Ce pourrait être dans la rotation d'une équipe ambitieuse ou tout simplement chez l'une des autres équipes en reconstruction, comme San Antonio, où l'on sait que le staff le suivait avant sa Draft et n'aurait pas été contre le sélectionner.

Théo Maledon, 21 ans et médaille d'argent avec les Bleus lors du dernier EuroBasket, tournait à 10.1 points, 3.5 passes et 3.2 rebonds de moyenne lors de sa saison rookie, avec 27 minutes de temps de jeu moyen. La saison suivante a été plus compliquée avec seulement 51 matches joués et des minutes réduites.

Si toutefois il ne parvenait pas à retrouver un spot en NBA, l'ancien joueur de l'INSEP et de l'ASVEL n'aurait évidemment aucun mal à retrouver une équipe de belle envergure en Europe.

Des trois Français d'Oklahoma City la saison dernière, seul Olivier Sarr, est encore en NBA avec Portland. Jaylen Hoard est parti jouer pour l'Hapoel Tel Aviv en Israël et Théo Maledon attend de connaître le prochain chapitre de son histoire.

Rockets waiving G Theo Maledon, sources tell @TheAthletic. — Kelly Iko (@KellyIko) October 11, 2022

