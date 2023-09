Théo Maledon fait son retour aux Hornets

Libre depuis la fin de son contrat cet été, Théo Maledon va bel et bien poursuivre son aventure en NBA. Le Français va même rester chez les Charlotte Hornets avec la signature officielle d'un "two-way contract" en faveur de la franchise de la Caroline du Nord vendredi soir.

Lors de la saison 2023-2024, le meneur a disputé 44 matches sous les couleurs des Hornets. Pour 6,7 points, 3,5 passes décisives et 2,8 rebonds de moyenne. Dans un rôle en sortie de banc, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder peut rendre des services dans la rotation de l'entraîneur Steve Clifford.

Puis avec ce bail, Maledon va donc avoir l'opportunité d'évoluer en G-League, avec les Greensboro Swarm. Dans cet effectif, le Tricolore a un coup à jouer afin de faire souffler LaMelo Ball, titulaire bien évidemment indiscutable à ce poste.

En tout cas, le jeune talent de 22 ans présente l'avantage de parfaitement connaître le contexte à Charlotte. A lui désormais de saisir cette opportunité pour se faire une place dans la grande Ligue. Pour rappel, dans le vestiaire des Hornets, Théo Maledon pourrait retrouver Frank Ntilikina, dont le contrat devient garanti le 24 octobre prochain.

OFFICIAL: We have re-signed guard Théo Maledon to a two-way contract.

— Charlotte Hornets (@hornets) September 29, 2023