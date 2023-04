Tiens, Phoenix ne se plaint plus des lancers francs…

Phoenix a obtenu le plus grand nombre de lancers dans un match de playoffs depuis 13 ans. Monty Williams ne se plaint curieusement plus de l'arbitrage.

Quand une équipe gagne un match de 5 points, le fait qu'elle ait eu 21 lancers francs de plus que son adversaire est forcément notable. Les Phoenix Suns ont matraqué vers le cercle dans le game 3 de leur série contre les Clippers cette nuit. Entre cette agressivité incarnée par Devin Booker, Deandre Ayton et Kevin Durant (26 lancers à eux trois) et des arbitres plutôt enclins à les envoyer sur la ligne, les joueurs de Monty Williams ont eu... 46 lancers francs, soit 21 de plus que les Clippers.

Ce qui est ironique, c'est qu'en mars dernier, après un match contre les Lakers, Williams avait râlé en conférence de presse parce que Los Angeles avait obtenu... 46 lancers francs. Autant que son équipe cette nuit, donc.

"Quand est-ce que vous avez déjà vu un match où une seule équipe obtient 46 lancers ? Ce n'est pas juste. On n'a pas droit à la même chose et j'en ai marre", avait-il lâché à l'époque.

Monty Williams, qui avait été mis à l'amende pour ses propos en mars, en avait nettement moins marre après le game 3 face aux Clippers... Pourtant, seules cinq autres équipes ont dépassé la barre des 40 lancers francs obtenus dans un match de playoffs depuis 2010 :

OKC en 2010 contre les Lakers (42)

OKC en 2011 contre Memphis (42)

Les Lakers en 2012 contre OKC (41)

Houston en 2015 contre les Clippers (42)

Miami en 2020 contre Indiana (43)

Ty Lue a ciblé cette différence de lancers francs comme étant l'un des facteurs pour expliquer la défaite de son équipe, mais il n'a pas non plus dégoupillé contre l'arbitrage. D'après le coach des Clippers, ses joueurs auraient dû, d'eux-mêmes, trouver le moyen de commettre moins de fautes, même avec cet arbitrage un peu rigoriste à leur encontre. Et à ses yeux, la raison principale pour laquelle son équipe ne s'est pas imposée se nomme... Devin Booker.

