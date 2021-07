Les Boston Celtics cherchent un meneur et l'heureux élu pourrait être Tomas Satoransky. Le Tchèque plaît énormément à Brad Stevens.

Si vous n'avez pas suivi les TQO du week-end, les matches du Barça en 2014 et 2016 ou deux des Wizards et des Bulls depuis 2016, peut-être ne connaissez-vous pas bien le talent de Tomas Satoransky. Les Boston Celtics semblent eux très au courant. Selon Chris Forsberg de NBC Sports, la franchise désormais pilotée par Brad Stevens pourrait faire du Tchèque le successeur de Kemba Walker à la mène.

Lors du TQO de Victoria, Satoransky a été magnifique en éliminant le Canada en demi-finale sur un game winner avec la planche, puis a été élu MVP du tournoi au sortir de la victoire finale contre la Grèce.

FOR THE WIN 😯 Tomas Satoransky hit the tough game winner to beat Canada in OT 🇨🇿 pic.twitter.com/43dnv5XmHB — ESPN (@espn) July 3, 2021

L'idée serait la suivante : les Bulls ont un backcourt déjà chargé, où Billy Donovan veut utiliser Zach LaVine, Coby White, Ryan Arcidiacono, Denzel Valentine et Garrett Temple. Satoransky, bien que performant lorsque Donovan fait appel à lui, peut d'avantage servir de monnaie d'échange pour se renforcer sur d'autres postes que les trois derniers cités.

Le contrat de Tomas Satoransky (10 millions de dollars pour 2021) n'est que partiellement garanti cette saison et Forsberg imagine les Celtics utiliser ce qui reste de la trade exception de Gordon Hayward pour faire venir le Tchèque, dont le QI basket et l'expérience à la mène sont très estimés par Brad Stevens.

L'ancien Barcelonais propose en effet un bel alliage de taille (2,01 m) et de créativité que les Celtics aimeraient ajouter à leur nouvelle équation, au côté de Jaylen Brown et Evan Fournier, que Boston va tenter de convaincre de rester. Avec les scoreurs que sont Brown, Tatum et Fournier, Tomas Satoransky n'aurait à se concentrer que sur l'orchestration du jeu, un domaine dans lequel Kemba Walker, tradé depuis à OKC, n'arrivait pas à peser la saison dernière.

L'équipe de France pourra observer de près le talent de Satoransky, puisque les Tchèques seront dans le groupe A aux Jeux Olympiques, celui des Bleus, mais aussi de Team USA et de l'Iran.

