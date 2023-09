Tony Parker avait reçu quelques critiques au début de l'été pour avoir déclaré, notamment, que les Français "se plaignent tout le temps" et "veulent faire la grève" lors de son intronisation en tant que « légende du sport » au Musée du Sport de Nice.

Lors d'une longue interview pour Booska-P (l'extrait ci-dessous a été retranscrit par 50 Nuances de NBA), l'ancien meneur de l'équipe de France et star des San Antonio Spurs est revenu sur ce moment avec un petit sentiment d'injustice et en même temps un détachement par rapport à ce que cela a pu provoquer.

"Je suis très ,très proche de la France. La plupart de mes investissements sont en France. J'adore la France. C'est marrant que tu me parles de cet extrait, car c'est l'exemple typique d'une phrase sortie de son contexte. J'avais commencé en disant que j'étais fier de mon pays, que je montrais le drapeau français quand je gagnais en NBA...

J'ai dit 50 000 choses géniales sur le pays, mais eux ils prennent juste la phrase où je dis 'on est des râleurs'... Mais, c'est la vérité. Tu ne vas pas me dire qu'on n'est pas des râleurs. Par contre, ils ne mettent pas quand je dis que la France est magnifique, l'un des plus beaux pays du monde et a un potentiel de fou dans le sport avec Wembanyama, Mbappé, Marchand, Riner..."

Les réponses négatives à cet extrait du mois de juin ne l'ont en revanche pas du tout affecté.

"Je m'en fous, complètement. Je suis averti car mes équipes me le disent, mais les Français savent la vérité. [...] Tu ne pourras jamais me dire que je n'aime pas mon pays, que je n'aime pas la France, c'est n'importe quoi. C'est à 25 ans que j'ai compris.

Quand tu es jeune, c'est humain, tu regardes tout ce qui se dit sur toi : les commentaires, les journaux, Insta, c'est normal. Quand j'ai accumulé Champion NBA, All-Star, All-NBA et MVP des Finales et que je voyais encore des gens critiquer, je me suis dit c'est bon, ça ne sert à rien. Je vais me concentrer sur les gens qui m'aiment et ceux qui me soutiennent. Le reste, je ne peux pas le contrôler et c'est un peu ma philosophie dans la vie, même en tant que chef d'entreprise : ça ne sert à rien de se prendre la tête sur des trucs qu'on ne peut pas contrôler".

L'interview complète avec Booska-P

