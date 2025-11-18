Top-30 des plus beaux maillots NBA « City Edition »

Les moches

30. Dallas Mavericks

C’est quand la dernière fois que les Mavericks ont eu un beau maillot au fait ?

29. Charlotte Hornets

Le délire du orange, tout ça, tout ça…

Les sans saveurs

28. Washington Wizards

On aimait déjà pas cette version du maillot des Wizards à l’époque de Gilbert Arenas.

27. New Orleans Pelicans

Ce sera toujours le nom de l’équipe le problème, quel que soit le maillot.

26. Philadelphia Sixers

Simpliste, bleu, pas ouf.

25. Sacramento Kings

Aussi « mid » que les joueurs qui le portent.

24. Boston Celtics

De l’or pour une équipe qui a gagné plein de titres. Ouais, OK.

23. Golden State Warriors

La version noire du jersey était quand même vraiment mieux réussie.

22. Milwaukee Bucks

Bof. Comme l’équipe des Bucks quoi.

21. Denver Nuggets

Correct sans être fou.

Les pas si mauvais

20. Houston Rockets

Ils auraient pu faire pire mais ils auraient sans doute pu faire mieux.

19. Atlanta Hawks

L’hommage à la ville « Peach City » est OK.

18. Oklahoma City Thunder

L’écriture est cool mais l’ensemble reste fade.

17. Utah Jazz

Franchement ça va en comparaison des autres maillots du Jazz.

16. Memphis Grizzlies

Assez sympathique dans l’ensemble.

15. Los Angeles Clippers

En fait, y’a que le orange des Hornets qui est moche. Là, l’inspiration Buffalo Braves passe.

14. Indiana Pacers

La tunique n’est pas « belle » mais on apprécie surtout le clin d’œil historique aux maillots des années 90. Bref, une manière déguisée de nous vendre un truc rétro. Pas cons, les mecs.

13. Minnesota Timberwolves

Pas forcément moche en soi mais le truc de la couleur violette… on ne reconnaît pas la franchise, même si c’est une belle signature pour la légende Prince.

12. Los Angeles Lakers

Les couleurs sont cools, c’est la police d’écriture qui nous refroidit.

Les un peu plus solides

11. Detroit Pistons

Certains kifferont peut-être mais, en réalité, soyons honnêtes, ça reste middle plus.

10. New York Knicks

Simple mais efficace, on valide ce maillot des Knicks.

9. Chicago Bulls

Pas si mal franchement. Les petites étoiles font leur effet.

8. Orlando Magic

On aime le thème, le respect de la franchise.

7. Brooklyn Nets

Le jersey est cool, même si déjà connu. Après, comment floquer un maillot des Nets avec une équipe aussi flinguée ?

6. Miami Heat

Le truc « Vice » ressorti à toutes les sauces, on sature un peu.

Les beaux

5 Cleveland Cavaliers

On ne vous blâmera pas si vous le trouvez dégueulasse. En fait, celui-là, ça passe ou ça casse. Il n’y a pas d’entre-deux. Pour l’instant, on aime bien.

4. Portland Trail Blazers

Classe. Vraiment classe.

3. San Antonio Spurs

Retour du maillot « fiesta » qui rappelle les couleurs rose, orange et turquoise du logo du club dans les années 90. Mais qu’est-ce qu’attend la franchise pour relancer tout ça de façon plus permanente ?

2. Phoenix Suns

Le maillot de l’équipe finaliste en 2021. Bon, clairement, il n’y aurait pas les mêmes résultats cette saison. Mais les Suns perdront en étant beaux gosses.

Le G.O.A.T.

1. Toronto Raptors

Une référence au maillot mythique des années 90 mais modernisé et retouché aux couleurs du Canada et de la franchise. Un banger.