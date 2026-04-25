Toronto venait à peine de se remettre dans la série que la nouvelle est tombée comme un sérieux rappel à l’ordre. Immanuel Quickley, touché à l’ischio droit, ne rejouera pas du premier tour face à Cleveland. Le meneur des Raptors a aggravé sa blessure pendant sa phase de reprise et manquera donc la fin de cette série, alors que Toronto venait justement de réduire l’écart à 2-1 après sa victoire convaincante dans le game 3.

C’est un vrai coup dur pour Darko Rajakovic. Quickley n’a pas encore joué dans ces playoffs, mais son absence prive Toronto d’un créateur majeur, d’un shooteur fiable et d’un organisateur capable de soulager Scottie Barnes et RJ Barrett. Sur la saison régulière, l’ancien Knick tournait à 16,4 points, 5,9 passes et 4 rebonds de moyenne en 70 matches. Il avait aussi inscrit au moins 20 points à 20 reprises, avec huit double-doubles.

Sans lui, les Raptors vont devoir bricoler encore un peu plus. Jamal Shead a déjà récupéré des responsabilités à la mène, avec son intensité défensive et son activité, mais il n’offre pas le même spacing ni la même capacité à stabiliser une attaque sur demi-terrain. Ja’Kobe Walter et Collin Murray-Boyles pourraient aussi voir leur rôle évoluer, surtout si Toronto veut garder plusieurs porteurs de balle autour de Barnes.

Le timing est d’autant plus frustrant que les Raptors sortent de leur meilleur match de la série, une victoire 126-104 lors du game 3, portée par Scottie Barnes et RJ Barrett. Toronto a prouvé qu’il pouvait bousculer Cleveland. Mais sans Quickley, la marge d’erreur se réduit nettement. Pour continuer à y croire, les Raptors devront compenser collectivement ce qu’ils viennent de perdre individuellement.