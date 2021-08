Les Los Angeles Clippers avaient envie d'un lifting au sein de leur backcourt. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le trade bouclé dimanche avec les Memphis Grizzlies. Ce move à 4 joueurs n'est pas anodin, puisqu'il oblige les Clippers à dire adieu à un joueur clivant mais emblématique de la franchise ces dernières années : Patrick Beverley. Ce dernier est envoyé à Memphis en même temps que Rajon Rondo et Daniel Oturu, en échange d'Eric Bledsoe.

On se doutait que Bledsoe ne resterait pas longtemps à Memphis, lui qui avait été expédié là-bas par les Pelicans à la fin de la saison. Le voilà de retour à Los Angeles avec une belle opportunité de relancer sa carrière après un passage décevant à New Orleans. Eric Bledsoe a débuté sa carrière chez les Clippers entre 2010 et 2013, dans les premières années de Lob City, avant de se révéler à Phoenix, puis Milwaukee.

A 31 ans, il dispose encore de deux années de contrat, dont une seule est totalement garantie.

Memphis, le spot parfait pour Beverley ?

Sur le papier, on pouvait difficilement envisager une franchise qui convienne mieux à Patrick Beverley que les Memphis Grizzlies. Si l'ère du Grit and Grind est terminée, l'équipe emmenée par Ja Morant a toujours cet ADN de combativité qui siéra à merveille à Beverley s'il est amené à démarrer la saison là-bas.

Pour Rajon Rondo, le spot pourrait aussi être intéressant et une rotation de meneurs avec Ja Morant, Patrick Beverley et Rondo aurait théoriquement de la gueule. Il est encore trop tôt pour savoir si le double champion NBA a envie de poser ses valises à Memphis où s'il a d'autres projets. Ses deux dernières piges à Atlanta et Los Angeles ont été totalement anecdotiques.

Reste Daniel Oturu, ce jeune pivot drafté l'an dernier en 33e position et apparu à 30 reprises pour les Clippers la saison passée. Il brille actuellement en Summer League, où il tourne à 10.8 points, 9.8 rebonds et 3.3 contres de moyenne en 4 matches.

Les Grizzlies se sont déclarés "ouverts à tout" concernant l'avenir des trois joueurs récupérés dans ce trade.

The Los Angeles Clippers are trading Patrick Beverley, Rajon Rondo and Daniel Oturu to the Memphis Grizzlies for guard Eric Bledsoe, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 16, 2021

