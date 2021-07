Chris Paul aurait insulté DeMarcus Cousins et fait vriller Pat Beverley

Chris Paul ne pensait sans doute pas entendre parler de l'incident avec Patrick Beverley à la veille d'un game 6 des Finales NBA. Le meneur des Phoenix Suns vient pourtant de voir resurgir l'odieuse poussette de son adversaire, avec l'explication de son geste. A en croire le journaliste Landon Buford, ce sont des mots déplacés de "CP3" qui ont fait vriller Beverley.

Ceux-ci auraient été destinés à DeMarcus Cousins, avec lequel il venait d'avoir une altercation. Beverley était dans les parages et se serait rué vers Chris Paul pour venger son coéquipier. Les mots en question ? Pas très agréables, si toutefois ils sont avérés.

CP3 à la rue, quel est le problème avec le patron des Suns ?

On ne pourra sans doute jamais vérifier la teneur des propos. Il faudrait que DeMarcus Cousins s'en mêle, mais Patrick Beverley lui-même s'est excusé de son geste auprès de Chris Paul après la rencontre. L'incident paraissait clos. Quelqu'un a voulu le rouvrir, quelle qu'en soit la raison.

Chris Paul instigated Clippers in WCF Im hearing.

CP3 told DeMarcus Cousins: “You bum ass nigga! That’s why my son got more money in the bank than you’ll ever have!”

Bev heard it, didn’t like it & pushed the Suns PG. #ClipperNation #NBA #WeAreTheValley #NBATwitter pic.twitter.com/h7tRF5jLj1

— Landon Buford (@LandonBuford) July 19, 2021