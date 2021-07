Chris Paul, ses franches vérités sur ses récentes difficultés

Auteur de Playoffs brillants, le meneur des Phoenix Suns Chris Paul marque un peu le pas. Sur ces Finales NBA contre les Milwaukee Bucks, le vétéran a connu deux derniers matches difficiles. La faute à la défense de Jrue Holiday ? Très certainement.

En tout cas, l'ancien des Los Angeles Clippers a perdu de son impact et se montre plus brouillon. Face à la presse, CP3 a rassuré son monde sur son état de santé. Et surtout, il a affiché son envie de trouver des solutions.

"Ma main ? Non, je vais bien. Mes difficultés avec les ballons perdus ? Je ne m'attarde pas sur ça. Même si c'est une anomalie, ça arrive. Auparavant, j'ai déjà perdu le ballon de nombreuses fois. Au final, nous devons gagner le match. Et à cause de mes ballons perdus, nous n'avons pas assez de tirs au panier. Je vais trouver une solution. Les moments compliqués, je déteste ça, mais c'est comme ça. Nous avons eu un seul sweep, donc c'est ce qui se passe dans une série habituellement. C'est pour ça qu'ils font sept matches. Ce sont les Finales NBA. C'est dramatique. Nous devons protéger notre terrain et gagner le match de demain", a confié Chris Paul.

Pour le moment, ces Finales NBA restent indécises avec deux victoires à domicile pour les deux franchises. Ce Game 5 à Phoenix, après deux succès de suite pour les Bucks, peut représenter un tournant pour les Suns. Et Chris Paul a bien l'intention de répondre présent !

