Soirée difficile pour Trae Young et les Atlanta Hawks. Lors du Game 2 de la finale de la Conférence Est, la franchise de Géorgie a été ainsi largement dominée par les Milwaukee Bucks (91-125). Une lourde défaite avec une copie particulièrement faible de la part du meneur.

Après un Game 1 incroyable (48 points, 11 passes décisives), le jeune talent de 22 ans a connu un brusque retour sur terre. 15 points avec un 6/16 aux tirs, dont un terrible 1/8 à longue distance, et 9 ballons perdus.

Devant les médias, Young a assumé ses responsabilités par rapport à cette défaite.

"C'est de ma faute. Je dois mieux m'occuper du ballon. Et faire un meilleur travail pour, au moins, nous procurer un tir et ne pas rendre le ballon aussi souvent. Je dois donc faire mieux et je le ferai au prochain match.

Les Bucks n'ont rien fait de trop différent. Ils ont juste joué de manière plus agressive. Les arbitres l'ont permis sur ce match. Donc il faut juste être meilleur et être capable de mieux répondre à ça.

C'était juste une de ces nuits, parfois ça arrive. Ça craint que ça soit arrivé ce soir, mais nous devons être capables de rebondir", a prévenu Trae Young.