Trae Young blessé à cause d’un arbitre, les Hawks sont inquiets

La douleur était vive pour Trae Young, au sortir du game 3 entre Atlanta et Milwaukee dimanche. Le meneur des Hawks va passer une IRM ce lundi, pour déterminer la gravite de sa blessure à la cheville. Il semble évident qu'Atlanta, mené 2 à 1 dans la série, n'aurait plus aucune chance d'atteindre les Finales NBA sans sa star. Son absence serait très frustrante, surtout quand on sait de quelle manière est survenue la blessure...

CQFR : Khris Middleton prend feu, Trae Young blessé à cause d'un arbitre

A quelques secondes de la fin du 3e quart-temps, Trae Young a involontairement pris appui sur le pied de l'un des arbitres présent près du banc de touche. La cheville a tourné et Young a dû se faire soigner puis serrer les dents jusqu'à la fin de la partie.

Trae Young heads to the locker room with an apparent ankle injury Prayers up 🙏 pic.twitter.com/KqbwUuUHMr — Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2021

Young a encore inscrit 35 points malgré la défaite et tourne à 29.4 points et 9.9 passes depuis le début des playoffs. Dans l'intérêt de cette finale de Conférence Est, on va bien entendu espérer que le mal ne soit pas profond et qu'on puisse revoir l'insolent All-Star remuer les épaules sur quelques paniers dans le game 5 dans 48 heures.

