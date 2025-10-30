Trae Young s’est fait peur, nouvelles rassurantes à venir ?

Mouhamed Gueye aurait pu, sans que ce soit vraiment de sa faute, être l’homme qui met fin à la saison de Trae Young. Les Atlanta Hawks ont craint le pire quand le joueur est tombé sur la jambe de son coéquipier All-Star. Ce dernier est alors resté au sol de douleur avant d’essayer de continuer à jouer en sortie de temps mort. Seulement 17 secondes. Le temps qu’il a fallu pour que son coach se rende compte que malgré toute sa fierté et sa combativité, le meneur n’était pas en mesure de rester sur le parquet. La franchise a alors craint le pire mais les premiers examens ont révélé qu’il ne s’agissait pas d’une déchirure des ligaments croisés. Ouf.

En revanche, Young va bel et bien devoir observer une période de repos. Il souffre a priori d’une entorse du genou, ce que devrait confirmer l’IRM du jour. Quin Snyder, qui a encensé les qualités de son joueur et notamment sa résilience, a fait savoir que les Hawks s’attendent à une absence de leur maître à jouer dans les prochains jours ou semaines.

Sa blessure a, d’une certaine manière, profité à Zaccharie Risacher. Le Français est resté 28 minutes sur le parquet au lieu des 20 que lui réservent habituellement Snyder. Atlanta a décroché sa première victoire de la saison en venant à bout des Brooklyn Nets (112-117), la plus mauvaise équipe de toute la ligue. La franchise va désormais se reposer sur le playmaking de Jalen Johnson et Dyson Daniels en alignant un cinq majeur qui sera moins clinquant sur le papier mais sans doute moins friable défensivement avec Nickeil Alexander-Walker à la place de Trae Young.