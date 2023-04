Trae Young, un coup de froid dont il a le secret

La tête froide dans un moment chaud. Trae Young, le joueur le plus surcoté selon ses pairs, a des défauts, mais pas celui de se défiler dans le money-time. Face aux Boston Celtics (119-117) lors du Game 5 du premier tour des Playoffs, le meneur a maintenu les Atlanta Hawks en vie.

Auteur de 38 points et 13 passes décisives, le natif de Lubbock a surtout inscrit le panier de la victoire. Et pourtant, il avait une énorme pression sur les épaules. Seul "leader" en l'absence de Dejounte Murray, suspendu, il se trouvait sous la lumière des projecteurs.

Dans un climat hostile au TD Garden, avec 7,3 secondes à jouer, 1 point de retard et la menace d'une fin de saison. Mais sur la tête de Jaylen Brown, Young a dégainé derrière l'arc pour "climatiser" Boston.

"Toute ma vie, je me suis approprié l'instant présent. C'est ce que je fais. Je n'en ai pas peur, j'ai travaillé trop dur pour avoir peur du moment. J'ai dû faire confiance à ce que j'ai fait toute ma vie. C'est-à-dire tirer avec confiance.

Comment expliquer ça ? C'est vraiment selon le moment et la situation qui se présentent. Tard dans le match, nous étions menés et j'étais sur le côté. Je me suis dit que je devais être plus agressif. J'avais juste besoin de passer à la vitesse supérieure", a résumé Trae Young face aux médias.