Les débuts de Trae Young à Washington vont se faire attendre

Les Washington Wizards ont trouvé le moyen de tanker même après avoir récupéré Trae Young. La franchise de D.C., battue la nuit dernière par les Los Angeles Clippers (119-105), occupe pour l’instant l’avant dernière place de la Conférence Est. Le meneur All-Star devrait logiquement aider l’équipe à progresser, notamment offensivement, mais il est pour l’instant blessé. Selon ESPN, il ne fera pas ses débuts avec sa nouvelle franchise avant plusieurs semaines. En effet, les dirigeants envisagent de le réévaluer seulement mi-février, après le All-Star Weekend, pour voir s’il s’est remis de ses pépins au genou et aux quadriceps.

« La priorité, c’est qu’il soit en bonne santé », annonce déjà le coach Brian Keefe. Une manière de nous faire comprendre que les Wizards vont vraiment preuve tout leur temps avant de laisser Trae Young. Quitte même à attendre la saison prochaine s’il le faut. L’objectif principal restant pour le moment de maximiser les chances de drafter haut en juin prochain afin d’ajouter un autre jeune prometteur au noyau dur déjà en place.

Le club misera sur Young, Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Bilal Coulibaly et les autres tout en disposant d’espace sous le Cap pour signer quelques vétérans pendant l’intersaison. Avec pour mission de redevenir doucement compétitif en 2027. Mais en attendant, il n’y a pas de pression, ni pour Trae, ni pour l’organisation.