Trae Young refuse de se précipiter pour son avenir

Récemment tradé par les Atlanta Hawks aux Washington Wizards, Trae Young veut prendre son temps avant de prolonger sur le long terme.

Trae Young va tenter de prendre un nouveau départ. Après des derniers mois mitigés aux Atlanta Hawks, le meneur a été envoyé aux Washington Wizards. La franchise de DC n'a pas pris un grand risque sur ce dossier en cédant seulement CJ McCollum et Corey Kispert.

Pour autant, les Wizards ont clairement le projet de retenir Young sur la durée. Actuellement, le joueur de 27 ans se trouve sous contrat jusqu'au terme de la saison. Avec une "player option" à 48,9 millions de dollars pour l'exercice 2026-2027.

Séduit à l'idée de rejoindre Washington, il devrait réussir à s'entendre avec sa nouvelle équipe pour une belle prolongation. Mais pour l'instant, Young refuse de se précipiter.

"Je me concentre bien évidemment sur l'instant présent, surtout en ce moment. Pour l'instant, je suis ici. J'ai évidemment une option cet été. Je veux juste profiter de la ville. Pour l'instant, qui sait ce que cela donnera ? C'est une bonne opportunité. On ne sait jamais si je vais être ici ou non.

Mais pour moi, j'aime les gens d'ici, évidemment. (...) Mais je veux en savoir plus sur la ville et tout ça avant même de commencer à y penser. Je veux juste être avec mes coéquipiers et tout ça avant de potentiellement prolonger mon contrat", a fait savoir Trae Young pour Andscape.

Avec les négociations à venir, le discours de Trae Young semble logique. Alors que sa valorisation a baissé sur le marché, il maintient ses options ouvertes pour obtenir le meilleur contrat possible à Washington.

