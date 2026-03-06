Trae Young régale pour ses débuts avec les Wizards

Limité à 19 minutes pour son premier match avec les Wizards, Trae Young a déjà régalé le public avec 12 points et 6 passes.

Les débuts de Trae Young sous le maillot des Washington Wizards étaient attendus… et ils n’ont pas déçu le public de la Capital One Arena, même si la soirée s’est soldée par une défaite face au Utah Jazz (122-112).

Absent depuis fin décembre en raison de blessures au genou et au quadriceps, le meneur disputait son premier match depuis plus de deux mois et était limité à environ vingt minutes de jeu. Malgré ce contexte, il a rapidement rappelé pourquoi Washington a parié sur lui en montant un trade pour lui lors de la deadline des transferts.

Young a terminé la rencontre avec 12 points et 6 passes décisives en 19 minutes, montrant surtout sa capacité à créer du jeu pour ses coéquipiers.

Un moment de magie qui enflamme la salle

Le moment le plus spectaculaire de sa soirée est arrivé après un peu plus de vingt minutes de match. Après une feinte derrière la ligne à trois points, Young a attaqué le cercle, simulé une passe dans le dos avant de finir avec un lay-up acrobatique. La salle s’est immédiatement levée pour célébrer l’action.

Même si son adresse extérieure est restée moyenne (1/5 à trois points), le meneur a montré sa panoplie : handle déroutant, passes aveugles et créativité constante sur pick-and-roll. Malgré tout, après la rencontre, Young a reconnu qu’il manquait encore de rythme.

« Je pense que j’ai été correct. Mes tirs étaient bien alignés, mais je n’avais pas encore les jambes. »

Une alchimie encore à construire

Ce match servait surtout de première prise de contact avec ses nouveaux partenaires (même s'il en manquait beaucoup et notamment Alex Sarr et Anthony Davis). Le meneur l’a d’ailleurs reconnu :

« J’apprends à connaître ces gars et eux apprennent aussi à me connaître. »

Washington traverse toujours une période difficile, avec une septième défaite de suite, mais les premières minutes de Young ont donné un aperçu du potentiel offensif qu’il peut apporter à l’équipe. De toute façon, cela fait bien longtemps que les Wizards ont tiré un trait sur la saison et ont déjà la tête tournée vers la saison prochaine qui pourrait s'annoncer bien plus réjouissante.

Quoi qu'il en soit, même avec seulement 19 minutes dans les jambes, Trae Young a montré qu’il pouvait déjà électriser le public… et peut-être relancer l’intérêt autour d’une franchise en totale reconstruction. C'est le grand défi qui l'attend.

Les highlights de Trae Young pour ce premier match aux Wizards :