Trae Young reste à Washington et prolonge 4 ans

Trae Young et les Wizards ont lié leur avenir. L’aventure va pouvoir commencer pour de bon.

Trae Young ne testera finalement pas le marché des agents libres. Selon Shams Charania d'ESPN, le meneur a décidé de décliner sa player option de 49 millions de dollars afin de signer un nouveau contrat de quatre ans avec les Washington Wizards. Un engagement estimé à environ 212 millions de dollars, assorti d'une player option sur la dernière saison.

Une décision qui met fin aux spéculations des dernières semaines et qui confirme la volonté commune des deux parties de construire ensemble sur le long terme.

Les Wizards verrouillent leur franchise player

Lorsque Washington avait récupéré Trae Young en janvier dernier, l'objectif était clair : trouver une véritable tête d'affiche pour accélérer une reconstruction qui s'éternisait depuis plusieurs années. Malgré une fin de saison perturbée par les blessures et un temps de jeu limité sous ses nouvelles couleurs, les dirigeants n'ont jamais semblé douter de leur investissement.

En signant ce nouveau contrat, les Wizards sécurisent l'un des meneurs les plus talentueux de sa génération. À 27 ans, Young reste un joueur capable de tourner à plus de 25 points et 10 passes de moyenne sur une saison tout en portant une attaque à lui seul.

Pour Washington, cette prolongation représente aussi une étape importante dans la crédibilité du projet. La franchise dispose déjà d'un noyau intéressant avec Anthony Davis, Alex Sarr et plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Conserver Young permet d'afficher une direction claire au moment où l'équipe espère retrouver rapidement les playoffs.

Un projet ambitieux dans la capitale

Cette signature intervient également à un moment stratégique pour les Wizards. La franchise possède le premier choix de la Draft 2026 et devrait ajouter un prospect majeur à son effectif dans les prochains jours. Que ce soit AJ Dybantsa, Darrin Peterson ou un autre talent de premier plan, le futur rookie arrivera dans une équipe qui dispose désormais d'un leader identifié.

L'idée est simple : entourer Trae Young d'un groupe suffisamment talentueux pour faire de Washington un acteur sérieux de la Conférence Est dans les années à venir.

En renonçant à sa player option pour signer un accord longue durée, le quadruple All-Star envoie lui aussi un message fort. Malgré les rumeurs qui l'ont parfois associé à d'autres destinations, il croit au projet des Wizards et souhaite s'inscrire dans la durée.

Après plusieurs saisons marquées par l'instabilité, Washington tient enfin son franchise player. Reste désormais à transformer cette confiance mutuelle en résultats sur le parquet.