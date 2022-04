Trae Young, une série en enfer face à la défense du Heat

Le Miami Heat a terminé le travail face aux Atlanta Hawks (4-1). Même sans Kyle Lowry et Jimmy Butler sur ce Game 5, les Floridiens ont scellé ce premier tour des Playoffs. Et pour l'emporter, les hommes d'Erik Spoelstra ont totalement muselé Trae Young.

Malgré une belle réaction sur le Game 3, le meneur des Hawks a vécu un enfer sur cette série. Loin de ses standards habituels, le talent a seulement tourné à 15,4 points de moyenne, à 32% aux tirs. Pour ne rien arranger, il a été particulièrement imprécis face à la défense agressive de Miami.

Sur l'ensemble de la série, il a compilé 30 ballons perdus, soit autant que ses passes décisives (30) et moins que ses tirs réussis (22).

"C'est une bonne équipe défensive. Leur équipe est plus un système qu'une équipe de joueurs. Peu importe qui ils ont sur le terrain, ils peuvent donc jouer... Et quand ils ont un gars qu'ils ciblent et qu'ils essaient d'éteindre, ils font un très bon travail pour le faire", a ainsi reconnu Trae Young devant les médias.