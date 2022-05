Tyler Herro nommé 6th Man Of The Year

Aucune surprise. Tyler Herro a dominé la compétition parmi les réservistes et c’est donc tout logiquement qu’il a été élu 6th Man Of The Year par la NBA. Il arrive d’ailleurs largement en tête du scrutin avec 488 points, plus du double de son dauphin Kevin Love, tout en étant nommé en premier par 96 des 100 journalistes qui ont voté. Cameron Johnson complète le podium.

« On essaye de gagner un titre ici donc peu importe que je sorte du banc ou que je sois dans le cinq, je vais accepter mon rôle. Je suis heureux d’être dans cette équipe », confiait récemment l’arrière du Miami Heat.

Il est le premier joueur de la franchise floridienne à recevoir cette récompense. Un trophée amplement mérité. Tyler Herro s’est affirmé comme la valeur sûre de la meilleure équipe à l’Est cette saison. Il a su assumer plus de responsabilités quand les cadres – Jimmy Butler, Bam Adebayo ou Kyle Lowry – manquaient à l’appel en raison de nombreuses blessures. Un bon retour en forme du jeune joueur, moins en vue l'an passé. Sa montée en puissance est primordiale pour le Heat et c'est l'un des facteurs majeurs dans la quête de titre des Floridiens.

Il a compilé 20,7 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne à 44% aux tirs et 40% à trois-points. Des statistiques presque dignes d’un All-Star. Il est d’ailleurs le cinquième joueur de l’Histoire à compiler plus de 20 points par match en sortant du banc. Il a notamment planté 30 points ou plus à 8 reprises dans la peau d’un remplaçant. Une performance inédite depuis 1971.

