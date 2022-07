Tyler Herro, la clé du Heat pour séduire le Jazz ?

Qui pour récupérer Donovan Mitchell ? Désormais à l'écoute des offres, le Utah Jazz a ouvert la porte à un départ du jeune talent. Et très rapidement, deux équipes ont fait l'objet de rumeurs : les New York Knicks et le Miami Heat. Et pour les Floridiens, un premier sacrifice semble indispensable, Tyler Herro.

En effet, d'après le journaliste Andy Larson du Salt Lake Tribune, le meilleur 6ème homme de l'année en NBA dispose d'une belle cote de popularité au Jazz. A seulement 22 ans, le natif de Milwaukee correspond parfaitement au profil souhaité par Utah pour lancer une grande reconstruction.

Mais bien évidemment, il ne sera pas suffisant pour boucler ce trade. Et autour d'Herro, la formation de Salt Lake City ne se montre visiblement pas convaincue par le package du Heat. Ainsi, pour trouver un terrain d'entente, l'intégration d'une troisième équipe dans un échange serait indispensable afin de récupérer des atouts supplémentaires.

Sur le papier, il s'agit d'une information crédible. Car le Jazz se montre extrêmement gourmand ! Avec les Knicks, Utah a réclamé 4 jeunes prometteurs et 6 choix au premier tour de la Draft. Mais avec Tyler Herro, le Heat possède en tout cas un bel atout de séduction...

Tyler Herro prévient : le meilleur 6ème homme veut débuter l’an prochain