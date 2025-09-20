Tyler Herro, le verdict tombe et le Heat peut souffler…

Opéré du pied, l'arrière du Miami Heat Tyler Herro ne sera finalement pas absent trop longtemps en début de saison.

Le Miami Heat a connu une mauvaise nouvelle avec l'opération de Tyler Herro. Vendredi, l'arrière de 25 ans a subi une intervention au niveau de son pied gauche. Et comme prévu, il va bel et bien rater l'intégralité du training camp et le début de la saison 2025-2026 en NBA.

Cependant, les premières informations concernant son indisponibilité sont tout de même rassurantes. En effet, d'après le journaliste d'ESPN Shams Charania, Herro va connaître une absence de 8 semaines.

Ainsi, par rapport au coup d'envoi de cet exercice, le leader du Heat devrait rater environ 12 matches. Bien évidemment, on peut penser qu'il aura besoin de temps pour retrouver du rythme et afficher son meilleur niveau.

Mais cette courte indisponibilité reste un soulagement pour Miami. Surtout, en interne, il y a un espoir de récupérer un Tyler Herro transformé. Lors de l'exercice 2024-2025, il avait été gêné, pendant plusieurs mois, à ce pied. Et cet été, il avait subi une entorse de la cheville.

En réglant définitivement ce problème, le Heat espère le retrouver à son meilleur niveau. Il sera tout de même intéressant de suivre le début de saison des Floridiens sans lui. Le petit nouveau, Norman Powell, risque d'avoir de grosses responsabilités.

