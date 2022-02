Tyreke Evans autorisé à revenir en NBA, potentielle bonne pioche ?

N’ayons pas peur des mots : une fois de temps en temps, la NBA distribue une suspension pour faire mine de lutter contre le dopage. Tyreke Evans fait partie de ceux qui ont un jour été attrapé par la patrouille. Sauf que dans son cas, il s’agissait surtout d’une consommation de drogues et d’amphétamines. La ligue l’avait alors suspendu pour eux ans en 2019.

C’est finalement en 2022 que l’ancien ROY s’apprête à, peut-être, faire son retour. En tout cas, il est désormais à nouveau autorisé à postuler pour une franchise NBA. Selon ESPN, il peut débuter les négociations avec les éventuelles équipes intéressées dès vendredi.

Alors qui osera miser sur lui ? « T-Rex » n’a pas joué depuis sa sanction mais il serait en bonne condition physique. Et, à 32 ans, il est loin d’être cuit athlétiquement. Il tournait même à plus de 10 points par match lors de son dernier passage dans la ligue avec les Indiana Pacers. Ses qualités de slasheur sont susceptibles de séduire les coaches à la recherche d’un scoreur polyvalent en sortie de banc.

Tyreke Evans restera une déception en comparaison avec ses débuts tonitruants dans la ligue. Il avait compilé plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes lors de sa toute première saison professionnelle avec les Sacramento Kings. Ça reste son meilleur exercice à ce jour. Il cumule presque 16 points, 5 rebonds et autant de passes en moyenne en carrière.

