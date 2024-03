Tyrese Haliburton a du mal et ses stats s’en ressentent

Tyrese Haliburton n'est plus vraiment le même depuis sa blessure aux ischio-jambiers fin janvier, sur un spectaculaire grand écart. Le meneur des Pacers serre les dents et tente de maintenir son équipe dans la course à la qualification directe en playoffs, mais on le sent en difficulté, ou en tout cas pas sur le tempo effréné de son début de saison exceptionnel.

Quelques jours après son zéro pointé (avec -40 de +/-) face à New Orleans, Haliburton a fait un peu mieux dimanche lors de la défaite contre les Spurs, mais pas assez pour que l'écart entre ses performances avant sa blessure et celles survenues après ne se réduise.

Avant : 23.6 points, 12.5 passes à 49.7% d'adresse globale.

Après : 14.7 points, 8.6 passes et 44.8% d'adresse globale.

0 point et -40 de +/- : Tyrese Haliburton a vécu un calvaire

Pour le commun des mortels de la NBA, c'est très bien. Pour Tyrese Haliburton, qui figurait dans une liste élargie d'aspirants au MVP après la première partie de saison, c'est insuffisant et cela se reflète au classement. Les Pacers sont 8e à l'Est et plus sur une dynamique encourageante pour viser le top 6 et éviter le play-in tournament.