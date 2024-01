Tyrese Haliburton blessé, Indiana retient son souffle

Les Indiana Pacers ont pu célébrer une belle victoire en venant à bout des Boston Celtics sur le fil (133-131) suite à des lancers décisifs de Bennedict Mathurin. Ils ont fait tomber la meilleure équipe de la Conférence Est quelques jours après avoir déjà battu les Milwaukee Bucks. Mais ce succès convaincant est entaché par la blessure du maître à jouer de la franchise, Tyrese Haliburton. Ce dernier a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément dans le deuxième quart-temps.

Il a glissé sur un drive, faisant ainsi le grand écart avant de s'écrouler au sol. Il a de suite tenu sa cuisse gauche et s'est tordu de douleur avant d'être raccompagné au vestiaire. Le meneur All-Star souffre donc d'une blessure aux ischios et il doit maintenant passer des IRM pour déterminer la gravité exacte de sa blessure et son éventuelle durée d'indisponibilité.

Les Pacers ont évidemment besoin de lui pour maintenir le cap à l'Est. Ils affichent un bilan prometteur de 21 victoires en 36 matches avec des moyennes de 24 points et presque 13 passes pour Tyrese Haliburton.

