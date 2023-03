Tyrese Haliburton déjuge Rick Carlisle et rentre un game winner depuis le logo

Tyrese Haliburton a pris une autre dimension cette saison, comme en témoigne sa sélection pour le All-Star Game. Le meneur des Indiana Pacers est en train d'ajouter une autre composante à son jeu offensif déjà très complet : la clutch attitude. La nuit dernière, sur le parquet des Bulls, Haliburton a climatisé le United Center à 2.7 secondes de la fin sur un shoot lunaire depuis le logo, exécuté avec un sang froid terrifiant.

HALIBURTON FROM THE LOGO TO PUT THE #Pacers IN FRONT!

