Embrouille : Luka Doncic et Devin Booker se sont encore chauffés

Ils ne boxent peut-être pas forcément tout à fait dans la même catégorie mais il y a clairement une rivalité naissante entre Luka Doncic et Devin Booker. Les deux All-Stars ne s’aiment pas et ils n’hésitent pas à se le rappeler de temps à autre. Comme dimanche soir, lors du choc entre les Dallas Mavericks et les Phoenix Suns(126-130). Une rencontre engagée, pleine de suspense et marquée par le début d’embrouille entre le Slovène et l’Américain.

C’est juste après que Doncic ait raté le panier pour l’égalisation que Booker l’a chambré, poussant la star des Mavericks à lui envoyer un « shut the fuck up » avant que les deux joueurs échangent d’autres douceurs sucrées salées front contre front. Un épisode qui leur a valu chacun une faute technique.

No love lost between Devin Booker and Luka Dončić 🌶️ 🎥 @espnpic.twitter.com/Di7nGFpjjl — The Athletic (@TheAthletic) March 5, 2023

« Tout va bien. C’est juste de la compétition. C’est rien. Mais la prochaine fois, n’attend pas qu’il reste seulement 3 secondes pour te mettre à parler », confiait ensuite Luka Doncic à ESPN.

Doncic a fini avec 34 points contre 36 pour Booker. Les deux joueurs s’étaient déjà provoqués lors de la série de playoffs entre les deux équipes la saison dernière. Dallas l’avait emporté en 7 manches en infligeant deux blowouts consécutifs à Phoenix lors des deux derniers matches.

