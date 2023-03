Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Mavs : 130-126

Pacers @ Bulls : 125-122

Warriors @ Lakers : 105-113

Hornets @ Nets : 86-102

Blazers @ Magic : 122-119

Spurs @ Rockets : 110-142

Jazz @ Thunder : 119-129

Knicks @ Celtics : 131-129, après deux prolongations

Bucks @ Wizards : 117-111

Grizzlies @ Clippers : 129-135

Le classement

Jalen Rose : "J'ai été Ja Morant, il reviendra"

- Les Knicks sont vraiment incroyables en ce moment ! Les voilà sur 9 victoires de suite après ce match fou remporté dimanche à Boston après deux prolongations. On se disait qu'en l'absence de Jalen Brunson, blessé, les Celtics n'auraient pas trop de mal à gérer New York, mais le fighting spirit de cette équipe va bien au-delà de la simple présence de son meneur.

Immanuel Quickley, auteur d'une saison discrètement excellente, a sorti le plus grand match de sa jeune carrière en NBA avec 38 points, dont 7 lors de la deuxième prolongation qu'il a lui-même décrochée, 55 minutes, 8 rebonds et 7 passes. Dans son sillage, Julius Randle (31 pts) et RJ Barrett (29 pts, 11 rbds) ont aussi été bons et c'est l'ensemble du groupe de Thibodeau qui a encore montré une abnégation formidable.

Les 40 points de Jayson Tatum et les 29 de Jaylen Brown, n'ont pas empêché Boston de perdre pour la 3e fois en 4 matches et de laisser Milwaukee prendre une longueur et demie d'avance au classement.

38 PTS (career-high)

8 REB

7 AST

4 STL

5 Threes What a night for Immanuel Quickley. 9 straight W's for the @nyknicks 😤 pic.twitter.com/TzB1fSBIfp — NBA (@NBA) March 6, 2023

- Les Bucks ont vu leur série de 16 victoires prendre fin la veille face à Philadelphie. Ils se sont immédiatement remis sur le bon chemin en disposant des Wizards, avec un triple-double de Giannis Antetokounmpo (23 points, 13 passes, 10 rebonds). Le Greek Freak a intentionnellement manqué son dernier tir et pris son propre rebond à une seconde de la fin.

- Les Suns et les Mavs ne s'aiment toujours pas et on l'a encore vu cette nuit, avec cette prise de bec en fin de match entre Luka Doncic et Devin Booker, venu provoquer le Slovène et célébrer la victoire des siens. L'homme-clé de cette partie, c'est pourtant Kevin Durant, qui s'est sans surprise intégré à merveille à Phoenix. "KD" a non seulement inscrit 37 points dans ce match, mais il a aussi et surtout inscrit le panier de la gagne sur un shoot à 12 secondes de la fin, avant de plier l'affaire sur la ligne. Doncic (34 pts) a eu l'opportunité d'égaliser avant ça, mais son floater n'a pas fait mouche, comme un symbole des difficultés des Mavs ces dernières semaines. Kyrie Irving a fini avec 30 points et 7 passes, à 10/19.

It really only took Kevin Durant 5 days to get his first game-winner in a Suns uniform. First of many to come. pic.twitter.com/rOMB7hY4t6 — Suns Are Better (@SunsAreBetter) March 6, 2023

- Dallas, 7e, n'a plus que deux victoires d'avance sur les Lakers, qui se sont eux imposés à domicile contre Golden State. En l'absence de LeBron James, on supposait que la soirée serait compliquée pour Los Angeles, mais Anthony Davis était en mission. Le retour de blessure de Stephen Curry (27 pts, 6 pds) n'a pas empêché "AD" de faire son show : 39 points (12 dans le 4e QT), 8 rebonds, 6 passes et 2 contres. Les Warriors, qui restaient sur 5 victoires de rang, sont tombés sur un os, incarné également par Austin Reaves (16 pts, 8 pds) ou Jarred Vanderbilt (10 pts, 13 rbds, 4 pds). Si Davis est capable de supporter cette charge pendant quelques semaines sans se blesser, les Lakers ne manqueront sûrement pas le play-in tournament.

39 points

8 rebounds

6 assists Anthony Davis showed OUT in the Lakers W 🗣️ pic.twitter.com/Rl7egqPjvr — NBA (@NBA) March 5, 2023

- Tyrese Haliburton a ajouté la composante clutch à son jeu. Le meneur des Pacers a inscrit le panier de la gagne à 3 points contre les Bulls, à 2.7 secondes de la fin. Zach LaVine (42 pts) s'est décarcassé, mais Chicago ne va pas bien et a subi sa 7e défaite en 10 matches.

- Les Nets sont plaisants en ce moment, Mikal Bridges en particulier. Deux jours après avoir réussi le plus gros comeback de la saison en NBA contre Boston, Brooklyn a dominé plus facilement Charlotte cette nuit. Pas en reste, Bridges a démarré sur un 9/9 dans le premier quart-temps, pour finir à 33 points et piloter sereinement le succès des siens, qui ont compté jusqu'à 37 points d'avance.

- Portland s'accroche tant bien que mal dans la course au play-in. Les Blazers sont allés s'imposer d'une courte tête à Orlando, grâce notamment aux 41 points de Damian Lillard et à un panier de Jerami Grant à 3 points pour créer un écart décisif dans le money time. Les joueurs de Chauncey Billups ont encore une victoire de retard sur New Orleans et Utah, respectivement 9e et 10e à l'Ouest.

- Si les Rockets affrontaient les Spurs tous les soirs, leur bilan serait plus flatteur. En back to back contre San Antonio, Houston a tranquillement dominé l'autre cancre de la Conférence avec 31 points de Jalen Green et une avance qui est montée jusqu'à 32 points. Les Spurs ont encore une victoire d'avance dans cette course à la médiocrité où les Rockets et les Pistons ferment la marche.

- Lorsque Shai Gilgeous-Alexander est là, ce qui n'était plus le cas depuis 5 matches, le Thunder est quand même une drôle d'équipe. Le retour du Canadien s'est matérialisé par une victoire face au Jazz, un concurrent direct pour le play-in tournament, et 38 points de la part du All-Star. "SGA" a tracté OKC, bien aidé par l'épatant Jalen Williams, qui a battu son record de points en NBA (32) en shootant à 12/15, et Josh Giddey, passé pas loin du triple-double avec 24 points, 9 rebonds et 9 passes; C'est la deuxième fois en trois jours que le Thunder bat le Jazz, à nouveau sans grandes difficultés.

SGA in the Thunder W: 38 points

7 rebounds

4 assists

3 steals ⛈️⛈️⛈️ pic.twitter.com/vboL7DddLm — NBA (@NBA) March 6, 2023

A noter que Ousmane Dieng a été très intéressant lors de ce match, avec 12 points, 4 rebonds et 2 interceptions en sortie de banc. Son compatriote Olivier Sarr est lui apparu 11 minutes pour 2 points et 3 rebonds.

- Les Clippers ont gagné un match avec Russell Westbrook, halleujah ! Bon, c'était face à Memphis, qui jouait sans Ja Morant (écarté pour au moins deux matches), Dillon Brooks (suspendu), Steven Adams et Brandon Clarke, blessé jusqu'à la fin de la saison, et ça a été très dur, mais l'essentiel est là. Dire que les Clippers ont été poussifs est un euphémisme, puisqu'ils étaient quand même menés de 15 points à l'entame du 4e quart-temps, après avoir encaissé 51 (!!!) points dans le 3e. Il a fallu un run orchestré par Paul George (42 pts) et Kawhi Leonard (34 pts, 10 rbds) pour inverser la tendance.

Titulaire, Westbrook a fini avec 9 points, 6 passes et 5 rebonds pour sa première victoire sous le maillot des Clippers. Nicolas Batum est sorti du banc pendant 17 minutes, sans impact majeur sur l'issue de la rencontre.

En l'absence de Morant, Tyus Jones a été excellent (25 pts, 12 pds, 5 stls, 0 TO), ce qui est une bonne nouvelle pour Memphis si l'absence du meneur All-Star venait à durer.