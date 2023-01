Tyrese Haliburton sort en béquilles après sa blessure au genou

Sale soirée pour les Indiana Pacers, battus par les New York Knicks et maintenant privés de Tyrese Haliburton, touché au genou.

Les Indiana Pacers jouaient contre un concurrent direct pour la sixième place à l’Est et ils se sont inclinés contre les New York Knicks (113-119). Tyrese Haliburton, leur meilleur joueur, n’a pu disputer que 27 minutes avant de sortir sur blessure avec 15 points et 7 passes au compteur. Il s’est fait mal au genou sur une chute un peu hasardeuse en fin de troisième quart-temps. La franchise et ses supporters vont désormais attendre le verdict des IRM mais une indisponibilité est à prévoir.

« Il est sorti du Madison Square Garden en béquilles donc je pense qu’il ne sera pas disponible vendredi et samedi. Mais qui sait. Le truc avec Tyrese c’est qu’il veut tout le temps jouer et sa mentalité a eu une grande influence sur notre culture. On va espérer que ce soit rien de grave mais il est sûr qu’on ne prendra aucun risque », confie le coach, Rick Carlisle.

Il s’agit peut-être « juste » d’une entorse du genou. Dans ce cas-là, Tyrese Haliburton pourrait revenir après avoir observé quelques semaines (deux à quatre ?) de repos. Ce serait vraiment dommage qu’il rate le All-Star Game. Le meneur s’est hissé à ce niveau cette saison, en s’affirmant comme l’un des meilleurs gestionnaires de la ligue. Si ce n’est le meilleur. Il compile 20 points et 10 passes de moyenne.

En revanche, si la blessure venait à être plus grave, cela pourrait pousser les Pacers à revoir leur position et à transférer certains de leurs vétérans (Myles Turner, Buddy Hield) à la deadline. La franchise, qui semblait se diriger vers une reconstruction en passant par la draft, occupe la septième place de la Conférence Est. Et c’est tout de même une surprise. Mais en attendant d’en savoir plus, Bennedict Mathurin, excellent rookie, va avoir l’opportunité de se mettre encore plus en avant en l’absence d’Haliburton.

