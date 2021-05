Tyrese Haliburton, une saison terminée mais un vrai soulagement

Les Sacramento Kings craignaient le pire avec Tyrese Haliburton. Lors du match face aux Dallas Mavericks lundi, le jeune talent s'est écroulé, tout seul, au milieu du terrain. Touché au genou gauche, le rookie avait logiquement peur d'une très sérieuse blessure.

Mais après des examens médicaux, l'arrière de 21 ans n'a pas été touché au niveau de ses ligaments selon le média ESPN. Et il s'agit d'une excellente nouvelle ! Bien évidemment, le natif du Wisconsin va tout de même rater la fin de la saison des Kings (7 matchs).

Cependant, Haliburton n'aura pas besoin de se faire opérer. Et on le sait, avec des ligaments touchés et une opération, il y a parfois des difficultés à retrouver son meilleur niveau. Mais de son côté, l'ancien d'Iowa State devrait retrouver l'intégralité de ses moyens physiques.

Pour le futur des Kings, il s'agit également d'une information rassurante. Après un exercice encore décevant, la franchise californienne compte énormément sur le duo formé par De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton.

Pour rappel, le rookie incarne l'une des belles révélations de la saison : 13 points, 5,3 passes décisives et 3 rebonds de moyenne. Un vrai motif d'espoir pour l'avenir de Sacramento.

Tyrese Haliburton, une stat et une efficacité historiques pour un rookie