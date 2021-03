Tyrese Haliburton, une stat et une efficacité historiques pour un rookie

On ne se rend pas assez compte à quel point ce que fait Tyrese Haliburton est impressionnant et inédit pour un rookie.

S’il a moins fait de vagues qu’un LaMelo Ball, Tyrese Haliburton est l’un des meilleurs rookies de la ligue en ce moment. Surtout que le jeune talent des Sacramento Kings atteint des niveaux d’efficacité rarement vus chez un joueur de cet âge. Rarement vus chez un joueur NBA tout court, même.

Ses stats « classiques » sont déjà très séduisantes. Avec 13,2 pts, 3,3 rbds, 5 pds et 1,3 steal, il n’est clairement pas étranger au début de saison correct de Kings qui ne sont pas si loin de la 7ème place et sont clairement en course pour le play-in tournament.

Surtout, il affiche une adresse impressionnante pour un joueur de cet âge. Tyrese Haliburton tourne à 48,7% au tir, 42,3% à 3-pts et 86,8% aux lancers. Alors certes, à ce niveau, chaque dixième de point de pourcentage est compliqué à grappiller, mais il n’est pas loin de s’inviter à l’un des clubs statistiques les plus prestigieux de NBA. Celui des 50-40-90.

S’il convertissait 1,3% de tirs et 3,2% de lancers en plus, il serait le premier rookie membre de ce club très sélect. Seulement, 8 joueurs ont réalisé une saison à au moins 50% aux tirs, 40% à 3-pts et 90% aux lancers. On parle là de Larry Bird, Malcolm Brogdon, Stephen Curry, Kevin Durant, Reggie Miller, Steve Nash, Dirk Nowitzki et Mark Price.

Et pour rappeler à quel point l’exercice est difficile, à eux 8 ils ne l’ont réalisé que 12 fois. Certains font partie des plus fines gâchettes de l’histoire et, pourtant, très peu l’ont fait deux fois en carrière.

Alors oui Tyrese Haliburton n’y est pas tout à fait et on n’est qu’au milieu de la saison. Mais être à deux doigts du club à mi-saison pour un rookie, c’est tout bonnement phénoménal. Et historique. Il n’a que quelques mois de basket pro dans les jambes et il est déjà l’un des joueurs les plus efficaces de la ligue. Inédit et impressionnant.

Tyrese Haliburton, un rookie vraiment pas comme les autres