Tyrese Maxey s'est mis tout le monde dans la poche à Philadelphie. Son coach Doc Rivers en est dingue et croit dur comme fer à son ascension.

Les Sixers se sont accrochés à Tyrese Maxey et ont réussi à ne pas l'inclure dans le moindre trade depuis ses débuts en NBA. Du front office au coaching staff, le jeune arrière a convaincu et séduit tout le monde la saison dernière, avec une vraie explosion très prometteuse pour la franchise. A tel point que Doc Rivers compte faire de lui l'un des joueurs majeurs de son groupe et ne tarit pas d'éloges à son sujet.

"Tyrese Maxey est le plus impressionnant des jeunes joueurs que j'ai pu coacher dans ma carrière. Son éthique de travail est à peine croyable. Il y a plusieurs fois où on a dû lui demander de s'asseoir et de se reposer.

Il travaille avec Sam Cassell et avec mon fils Spencer. Il y a deux semaines, il l'a appelé alors qu'il était en vacances. C'était la première fois de sa vie qu'il partait en vacances ! Il a demandé à mon fils : 'qu'est-ce que je suis censé faire en vacances, combien de temps et combien de jours ? Je ne vais quand même pas me reposer une semaine !' C'est tout lui. Il est à L.A. là, pour s'entraîner, et le premier truc qu'il a dit en arrivant c'est que les vacances sont trop longues !", a déclaré Doc Rivers dans le Vince Carter Show.

Tout le monde est dithyrambique au sujet de Tyrese Maxey chez les Sixers, à commencer par James Harden, qui semble l'avoir pris sous son aile et croire, lui aussi à sa montée en puissance. La saison dernière, l'ancien de Kentucky a permis de compenser l'absence de Ben Simmons et tournait à 17.5 points de moyenne à 42% à 3 points et 48% en global.

