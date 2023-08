Tyrese Maxey relativise l’agitation autour du cas Harden

Sur une intersaison globalement calme en NBA, un nom revient avec insistance : James Harden. Au cœur d'un véritable conflit avec les Philadelphia Sixers, l'arrière fait l'actualité. De son côté, Tyrese Maxey se montre pourtant serein face à cette agitation.

Déjà habitué à un tel feuilleton à Philadelphia par le cas Ben Simmons en 2021, l'arrière a relativisé cette situation. Sans s'émouvoir de cette embrouille, Maxey attend simplement de connaître le dénouement de ce dossier.

"C'est fou de dire ça, mais il ne s'agit pas de notre premier rodéo, honnêtement. C'est même drôle à dire, mais c'est la vie. James est son propre individu et il peut faire ce qu'il a envie. Je me prépare à jouer avec ou sans lui.

Et j'aime James. Si James décide de revenir et de jouer pour nous, il n'y a personne dans l'organisation qui sera mécontent", a assuré Tyrese Maxey pour the Mic podcast.

Malheureusement pour les Sixers, de tels problèmes sont récurrents sur les dernières années. Et même Tyrese Maxey, après seulement trois années en NBA, commence à s'habituer à cet environnement. Au moins, il semble prêt mentalement pour toutes les épreuves à Philadelphie.

Les Sixers misent déjà beaucoup (trop ?) sur Tyrese Maxey