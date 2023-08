Les Sixers misent beaucoup (trop ?) sur Tyrese Maxey

Déjà intéressant lors de sa saison rookie suite à sa draft en 2020, Tyrese Maxey a fait un bond en avant au cours de sa deuxième année chez les professionnels. Il est notamment passé de 8 à 17 points par match en s’imposant dans le cinq majeur des Philadelphia Sixers, l’une des meilleures équipes de la Conférence Est. Certains l’imaginaient alors passer un nouveau cap l’an passé, pour sa troisième saison. Le jeune homme a effectivement atteint la barre des 20 pions de moyenne (48% aux tirs et 43% à trois-points !) mais sans pour autant devenir un All-Star.

Son ascension ne fait que commencer. C’est du moins ce que pensent ses dirigeants, qui attendent beaucoup de l’arrière qui soufflera ses 23 bougies en novembre prochain. Ils le voient occuper un « rôle majeur » lors du prochain exercice, avec ou sans James Harden dans l’effectif. La journaliste Ramona Shelburne précise aussi que Joel Embiid serait « vraiment enthousiaste » concernant le potentiel de l’équipe avec Maxey.

De toute façon, les Sixers n’ont pas vraiment le choix. Dans leur situation, les chances de titre reposent en grande partie sur la progression interne, et notamment celle du guard passé par l’université de Kentucky. Si Harden part, il est peu probable que Philly récupère une vraie star en échange. Le roster sera alors un peu léger pour se frotter aux cadors de la Conférence Est. Sauf si Tyrese Maxey passe un très sérieux cap, au point de prétendre au statut un peu abstrait de superstar.

Tyrese Maxey, le message fort des Sixers sur son avenir

La donne est finalement la même avec l’ancien MVP. James Harden a encore une fois montré des limites en playoffs. Il continue de prendre de l’âge et de perdre en explosivité, même s’il reste un attaquant incroyable. Il va bientôt falloir une deuxième star plus fiable derrière Embiid et c’est le rôle auquel peut et doit prétendre Maxey.

D’un côté, les Sixers ne sont pas passés loin de sortir Boston. De l’autre, ils n’ont toujours pas passé le second tour des playoffs avec Embiid. Ils ont encore une marche conséquente à franchir pour faire figure de favori pour le titre. Marche qui serait franchie par Tyrese Maxey dans le scénario rêvé par la franchise.

Mais est-ce trop ambitieux ? Est-ce vraiment réaliste ? Daryl Morey a fait du joueur un élément « intransférable », même en l’échange d’un multiple All-Star confirmé comme Damian Lillard – ou Kevin Durant précédemment. Maxey a de nombreuses qualités comme le scoring ou même son leadership – il a été l’un des seuls à ne pas baisser la tête quand son équipe a pris l’eau lors du Game 7 contre les Boston Celtics – mais ça reste un arrière mesuré à 1,88 mètre avec des lacunes défensives (évidentes vu son physique) qui seront perpétuellement exploitées par ses adversaires.

Avec de la volonté, il peut devenir un défenseur correct mais il sera probablement toujours limité par sa taille. C’est une donnée qui ne doit pas être ignorée ou réfutée. Les équipes avec des superstars faibles d’un côté du parquet ont besoin du casting absolument idéal autour. Peut-être que les Sixers trouveront la bonne formule si jamais Tyrese Maxey devient effectivement le joueur attendu. Notons aussi qu’il reste encore assez « unidimensionnel » et doit progresser à la création, pas seulement pour lui mais aussi pour les autres. De son évolution dépend le succès de l’organisation et, en quelque sorte, l’avenir de Joel Embiid.