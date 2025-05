Shai Gilgeous-Alexander, vendeur de lancers ? « Un compliment »

Les fans des Minnesota Timberwolves ont fait tout ce qu’il pouvait pour aider leur équipe. Mais visiblement, Shai Gilgeous-Alexander n’est pas du genre à être déstabilisé par le boucan du public. Ni par les messages qu’il peut lui transmettre.

Cette nuit, SGA a collé 40 points, assortis de 10 pds et 9 rbds, pour mener l’Oklahoma City Thunder vers un succès importantissime, 128-126. Et les « free throw merchant » (vendeurs de lancers-francs) chantés par la foule n’ont rien pu y faire.

« La façon dont je le vois, c’est que les fans vont faire tout ce qu’ils peuvent pour aider leur équipe à gagner et pour me sortir de mon match, vu que je suis la tête du serpent de notre équipe », a expliqué Shai Gilgeous-Alexander en conf de presse.

« Et c’est leur job, c’est ce qui crée l’avantage de jouer à domicile, c’est ce qui crée une fanbase, c’est ce qui crée cette énergie dans la salle, et ils veulent que les Timberwolves gagnent. Ils ne veulent pas que l’Oklahoma City Thunder gagnent. Donc je n’attends rien d’autre. »

Cette nuit, il a obtenu 14 lancers-francs. Un nombre qu’il a atteint lors de 3 matches sur les 4 de la série. Forcément (mais pas logiquement), ça attire les critiques. Même Doris Burke au commentaire s’est fendue d’un petit « et c’est pour ça qu’on l’appelle un free throw merchant ».

Un label qu’il voit plutôt comme un compliment :

« Concernant cette expression, je m’en fiche. Je m’en suis toujours fichu. Je l’ai dit avant, j’ai déjà shooté plus de lancers dans une saison que cette année. Je pense que parce qu’on est sur le radar de tout le monde, ça se voit un peu plus et maintenant les gens s’en soucient plus. Mais je vois plutôt ça comme un compliment. »

Surtout que Shai Gilgeous-Alexander est quand même loin d’être le pire de l’histoire.

Il y a une semaine, Tom Haberstroh évoquait son total de 110 lancers sur une série de 12 matches. Et il révélait que, dans le classement des joueurs qui ont shooté le plus de lancers sur n’importe quelle période de 12 matches, ce chiffre de 110 ne le plaçait que.. 406e all-time.

Alors certes, il a légèrement haussé le ton face aux Wolves, en passant à quasiment 12 par match en moyenne sur la série. Mais le plus gros total en 12 matches de Michael Jordan est de 179 (14,92 par match). LeBron James ? 174.

Bien sûr, on pourra toujours parler de la manière dont il les obtient. Mais s’il était vraiment un vendeur de lancers, vu comment ses stats sont très loin des meilleures All-Time, ce serait quand même un bien mauvais commercial…