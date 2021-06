Tyronn Lue a mis deux joueurs au placard et risque de le regretter

Les Los Angeles Clippers sont menés 2 à 0 par le Utah Jazz et Tyronn Lue va devoir rapidement trouver le moyen de bouscule un peu la meilleure équipe NBA de la saison régulière. Pour le moment, rien de ce qu'il a tenté n'a permis de mettre à mal la sérénité du Jazz. Quelques uns de ses choix sont même plutôt de nature à interpeller.

Dans le game 2, Lue a donné un temps de jeu famélique (et même un DNP pour l'un d'entre eux) à deux éléments qui avaient tout pour être cruciaux à ce stade de la compétition : Rajon Rondo et Terance Mann. Pour le premier, on veut bien comprendre que son niveau jusque-là n'a pas été particulièrement satisfaisant et que Lue n'a pas forcément aimé se faire engueuler sur son banc, ou voir Rondo être à deux doigts d'insulter Kawhi Leonard après un dernier shoot manqué contre Dallas.

Quand bien même il y aurait des choses à reprocher à Rondo, c'est assez fou de se dire que c'est la première fois de sa carrière que l'ancien joueur des Celtics et des Lakers reçoit un DNP alors qu'il est apte. Il restait sur une série de 129 matches de playoffs consécutifs.

Il faut rappeler que sa venue lors de la free agency avait été perçue globalement comme un gros coup, tant "Playoff Rondo" avait été décisif pour l'autre équipe de L.A. quelques mois plus tôt.

Rajon Rondo en veut à Kawhi Leonard et se retient de l'embrouiller

Pour Terance Mann, c'est un peu plus déroutant. Depuis le début de la saison, le jeune arrière a été plus percutant et utile que Rondo et Beverley, c'est assez indiscutable. Même en playoffs, on l'a vu sortir un game 7 de qualité contre Dallas avec 13 points et 5 rebonds. En termes d'intensité défensive, Mann se rapproche d'un Pat Beverley, mais avec un meilleur handle et un meilleur flair au rebond. Pas de quoi pousser Lue à lui faire confiance sur les deux premiers matches de la série face à Utah. Le sophomore a joué 8 minutes dans le game 1 et... 1 minutes dans le game 2.

Interrogé sur ce choix, Tyronn Lue a simplement déclaré que Terance Mann était "sorti de la rotation", sans la moindre explication. Soit le garçon a eu un comportement problématique en interne, soit Lue estime vraiment qu'il ne peut rien apporter de plus que les joueurs utilisés à sa place et c'est assez incompréhensible.

Reggie Jackson, titulaire, a été bon au scoring (29 pts), mais les Clippers ont-ils vraiment intérêt à l'utiliser 36 minutes et avec autant de responsabilités ? Idem pour Patrick Beverley (0/5 en 20 minutes, avec une tentative désespérée et désespérante face à Rudy Gobert dans le money time), dont la combativité ne se discute pas mais qui n'apporte plus rien en attaque ou dans l'orchestration du jeu.

Il y a fort à parier que, comme lors de la série face à Dallas, où les Clippers avaient dû revoir leurs plans assez rapidement, on assiste à des modifications à partir de dimanche. Impossible de savoir en revanche si elles impliqueront Rajon Rondo et Terance Mann...

CQFR : Gobert fête son DPoY avec un record, Milwaukee se réveille