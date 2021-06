Rajon Rondo n'a pas activé le mode "Playoff Rondo" dans le game 5 contre les Dallas Mavericks. Le meneur vétéran a shooté à 0/6 et n'a pas pesé autant qu'il a su le faire par le passé dans des matches importants. En revanche, là où il est toujours intense et fidèle à ses habitudes, c'est dans sa capacité à rentrer dans le lard des stars avec lesquelles il partage l'écran.

Le moins que l'on puisse dire c'est que Rondo n'a pas eu l'air de beaucoup apprécier la manière dont Kawhi Leonard a pris le shoot à 3 points qui aurait pu permettre aux Clippers d'égaliser à 8 secondes de la fin. L'ancien meneur des Boston Celtics et des Los Angeles Lakers a jeté un regard noir et balancé quelques mots que l'on devine pas franchement encourageants au double MVP des Finales. Il est vrai que Kawhi a précipité le mouvement et avait encore quelques secondes pour chercher une position plus favorable.

Rondo's reaction after this Kawhi shot to tie the game 👀 pic.twitter.com/yqLF8hW1P9 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 3, 2021

Ce n'est pas la première fois depuis le début de cette série que Rajon Rondo est interloqué, au bas mot, par ce qu'il voit de la part de son équipe. Dans le game 2, il avait assez clairement gueulé sur Tyronn Lue et Serge Ibaka en regagnant le banc. Si les Clippers ne gagnent pas cette série, il risque d'y avoir du remue-ménage et Rondo sera dans le mix.

Rajon Rondo est un sociopathe du basket, preuve n°512