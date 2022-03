Tyronn Lue et Daryl Morey ne travailleront sans doute pas ensemble en NBA. Ou alors ils auront mis de côté le petit épisode punchy qui vient de se dérouler entre eux. Le head coach des Los Angeles Clippers avait expliqué il y a quelques jours que Joel Embiid et James Harden ne seraient pas dans le top 10 des meilleurs marqueurs s'ils ne tiraient pas de lancers francs. Morey, désormais patron du sportif à Philadelphie, a répondu à cette hypothèse sur Twitter avec juste assez de mordant et de condescendance pour poursuivre les hostilités.

"Les Clippers auraient la 30e attaque de la ligue s'il n'y avait pas les lancers. Répétez après moi : les joueurs subissent des fautes parce que l'équipe adverse n'est pas capable de les arrêter".

Interrogé sur cette pique qui lui était destinée, Lue a opté pour la violence et le déterrage des dossiers.

"Est-ce qu'il devrait vraiment être en train de tweeter en ce moment ? La dernière fois qu'il l'a fait, ça a coûté un milliard de dollars à la NBA. Donc je pense qu'il devrait se calmer sur les tweets et simplement se soucier de sa propre équipe".

Tyronn Lue fait évidemment allusion au tweet de soutien de Daryl Morey à la démocratie hongkongaise en 2019 qui lui avait attiré les foudres de la Chine, de son propriétaire aux Rockets Tilman Fertitta et de la NBA, rapidement censurée par la télévision chinoise. Les pertes liées à cet incident avaient effectivement été chiffrées à environ 1 milliard de dollars, bien que le message porté était pacifiste et bien intentionné.

