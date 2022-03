Tyronn Lue règle ses comptes avec les Lakers !

Malgré son titre NBA remporté par les Cleveland Cavaliers, l'entraîneur Tyronn Lue a souvent été dénigré. En raison de l'influence d'un LeBron James omniprésent, son apport a pu être minimisé dans le sacre de la franchise de l'Ohio.

Depuis 2020, le coach a tout de même prouvé sa valeur avec son excellent travail sur le banc des Los Angeles Clippers. Une manière pour lui de démontrer ses qualités sans le King.

"LeBron est dans la Ligue depuis quoi, 18 ans ? Il a gagné 4 titres. Donc cela ne veut pas dire que vous allez automatiquement gagner parce que vous avez LeBron James. J'entraîne avec cette étiquette parce que, comme les gens disent, 'Oh, il ne peut pas le faire sans LeBron. Il ne peut pas...'", a regretté Tyronn Lue pour ESPN.

Et justement, en 2019, Lue a senti ce manque de respect dans l'approche des Los Angeles Lakers. A l'époque, les Angelenos lui avaient proposé un contrat à 18 millions de dollars sur 3 ans.

"Les Lakers l'ont vu comme si j'allais venir juste pour entraîner LeBron. Non, je viens pour gagner. J'ai juste pensé que je n'étais pas traité équitablement. Et je n'allais pas accepter n'importe quelle offre juste pour avoir un travail. J'ai juste pensé que je valais mieux que ça", a-t-il confié.

Finalement, les Lakers ont nommé Frank Vogel. Et de son côté, Tyronn Lue a patienté un an avant de retrouver un rôle de numéro 1 aux Clippers. Avec un projet pour 5 ans (et 35 millions de dollars).

Tyronn Lue « le meilleur coach NBA » selon Reggie Jackson